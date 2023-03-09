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1 час назад

«Каролина» вызвала Кочеткова из АХЛ

Betassist

«Каролина» вызвала голкипера Петра Кочеткова из АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Это решение связано с тем, что ранее травму получил вратарь Анти Раанта.

«Каролина» вызвала Кочеткова из АХЛ
Фото: BetassistBetassist

23-летний россиянин провёл в текущем сезоне 19 матчей в НХЛ, в которых одержал 10 побед при трёх шат-аутах. В начале регулярки он подписал новый контракт с «Каролиной».

В 20 матчах в рамках АХЛ Кочетков одержал 13 побед при одном «сухаре». В среднем за встречу он пропускает 2,39 гола, отражая 91,6% бросков. Ранее Пётр смог забить гол, он поразил пустые ворота в концовке встречи с «Манитобой» (4:1).

«Каролина» с 92 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Она отстаёт от лидирующего «Бостона» на 11 баллов.

Хоккей,Петр Кочетков,
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