«Ак Барс» выиграл суд у выбежавшего на лед блогера

«Ак Барс» выиграл суд у блогера Талипа Миннегалиева, который выбежал на лёд «Татнефть Арены» во время матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (5:2) 17 ноября 2022 года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мамадышский районный суд сегодня поддержал иск казанского клуба к блогеру, сообщает «БИЗНЕС Online». Суд принял решение взыскать с пранкера 500 тыс. рублей – именно на такую сумму клуб «Ак Барс» оштрафовала КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На суд Миннегалиев пришёл без адвоката и заявил представителя, который должен был защищать его интересы в суде по видеосвязи. Он приобщил к делу электронный билет на чужое имя, а также утверждал, что билет был куплен на второй сектор, а прыжок на лёд был совершён около шестого сектора.