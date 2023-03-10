Хоккеист "Рейнджерс" Панарин повторил рекорд в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". После 15-й минуты первого периода счет 1:1. В составе "Рейнджерс" шайбу забросил канадский нападающий Алекси Лафреньер с передачи россиянина Артемия Панарина. Теперь на счету Панарина 70 (19+51) очков в текущей регулярном чемпионате. Форвард добирается до этой отметки в седьмой раз в НХЛ.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Он стал восьмым хоккеистом, не выбранным на драфте (с 1963-64), с семью и более регулярных чемпионатов с 70 очками. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы.