Хоккеист "Рейнджерс" Панарин повторил рекорд в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". После 15-й минуты первого периода счет 1:1. В составе "Рейнджерс" шайбу забросил канадский нападающий Алекси Лафреньер с передачи россиянина Артемия Панарина. Теперь на счету Панарина 70 (19+51) очков в текущей регулярном чемпионате. Форвард добирается до этой отметки в седьмой раз в НХЛ.
Он стал восьмым хоккеистом, не выбранным на драфте (с 1963-64), с семью и более регулярных чемпионатов с 70 очками. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы.
Напомним, в ночь на 10 марта в матче против "Виннипег Джетс" (4:2) Капризов отличился в середине второго периода, сделав голевую передачу. За 11 минут до окончания основного времени россиянин получил травму. Он пытался укрыть шайбу корпусом, однако ему в спину въехал защитник "Виннипега" Логан Стэнли. Двухметровый соперник повалил Капризова на лед, при этом надавив ему на колено. Россиянин, прихрамывая, покинул площадку.