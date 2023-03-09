Тренер «Адмирала» потребовал триста тысяч за разбор удалений в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» заявил, что удаления едва не лишили его команду выигрыша, но комментировать действия арбитров не стал.В четверг «Адмирал» в Уфе обыграл «Салават Юлаев» в овертайме — 4:3. Дальневосточная команда уверенно вела в счете до середины матча — 3:0, но затем ее игроков начали удалять одного за другим. В итоге «Салават Юлаев» отыграл две шайбы в большинстве еще во втором периоде. А за 9 секунд до конца третьего периода при игре «6 на 4» забросил и третью шайбу, сравняв счет. Однако в овертайме «Адмирал» все же забросил победную шайбу в равных составах и вышел вперед в серии — 3–2.

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— Сначала с нашей стороны очень хорошая энергия была. А потом удаления поломали нам игру, и соперник этим воспользовался. Удаляться в матче с такой мастеровитой командой, как «Салават Юлаев», не надо. Поэтому и в третьем периоде не дотерпели девять секунд. Хотя, если бы оборонялись «5 на 6», а не вчетвером, то уверен — вытерпели бы. А потом золотой бросок Саши Шевченко решил исход встречи. Есть многие вещи в плей офф, на которые мы не можем повлиять. На них надо правильно реагировать. Мы все понимаем, кто фаворит этой пары. Я же не дурак — тоже это понимаю. — У вас после победы нет ощущения самозванца? Уфимцы играют, стараются, а вы в овертайме забиваете неочевидный гол.

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— Самозванца? Это вы про меня? Класс команды определяется при не самой лучшей игре. Надо уметь терпеть и добиваться результата. Он определяет всё. Это кто сказал, что мы отскочили? Это «Салават» отскочил, мы же 3:0 вели.

— Но когда «Салавату» не засчитали гол в первом периоде, «Адмиралу» же повезло?

— Вы хотите, чтобы я по всем удалениям прошелся? Тогда триста тысяч мне вот сюда положите и я по многим удалениям пройдусь. Поэтому лучше давайте не будем про эту тему. Ах вы не такие богатые? Тогда о чем мы говорим… Вы пробить меня, что ли, хотите? Не получится.