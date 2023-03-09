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26 минут назад

Ротенберг вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо»

Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА принимает на своём льду минское «Динамо». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

Ротенберг вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В конце второй двадцатиминутки повреждение у армейцев получили нападающие Захар Бардаков и Марат Хуснутдинов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг после этого вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо».

Отметим, что в сегодняшнем матче форвард СКА Дмитрий Яшкин оформил дубль, забросив на 11-й и 40-й минутах матча.

Шестой матч в серии плей-офф между СКА и минским «Динамо» пройдёт в столице Беларуси 11 марта и начнётся в 17:10 мск. При необходимости, седьмая, решающая встреча будет сыграна в Санкт-Петербурге 13 марта в 19:30 мск.

Хоккей,Дмитрий Яшкин,Роман Ротенберг,СКА,Динамо,
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