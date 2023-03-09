Ротенберг вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо»

В Санкт-Петербурге проходит матч в рамках розыгрыша Кубка Гагарина, в котором СКА принимает на своём льду минское «Динамо». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

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В конце второй двадцатиминутки повреждение у армейцев получили нападающие Захар Бардаков и Марат Хуснутдинов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг после этого вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо».

Отметим, что в сегодняшнем матче форвард СКА Дмитрий Яшкин оформил дубль, забросив на 11-й и 40-й минутах матча.