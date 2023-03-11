СКА сломил сопротивление минского «Динамо» в шестом матче серии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА . Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Таким образом, СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

На второй минуте Владимир Алистров в меньшинстве вывел минчан вперёд. На третьей минуте Василий Глотов с передачи Святослава Гребенщикова сравнял счёт. На девятой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Дамир Жафяров. На 32-й минуте Сергей Сапего после паса Игоря Мартынова сравнял счёт, забив второй гол в меньшинстве. Через 73 секунды Андрей Педан забросил третью шайбу в ворота минчан.