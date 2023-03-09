Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
1 час назад

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ

Чемпионат.com

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с «Витязем» (2:1 ОТ) и рассказал о выходе во второй раунд плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Прежде всего, ребят мы уже поблагодарили в раздевалке. Хочу поблагодарить соперника за хорошую серию, за хороший хоккей, он заставил нас вытащить многое из себя. Поэтому, хоть и счёт 4-1, но три овертайма: и в психологическом, и в функциональном плане нам было непросто. Надеюсь, что эта серия послужит хорошим опытом для дальнейших раундов. Не загадывая далеко, начинаем готовиться к следующей серии.

Сегодняшняя игра получилась под копирку предыдущей? Первый период мы уступали не то что в движении, а в такой агрессии, поэтому много проигрывали нейтральных шайб, и от этого не получалось ни в атаке, ни в обороне. Со второй половины более-менее перестроились, и уже в третьем периоде, наверное, как ни странно Данька Бут внёс свежую струю, и ребята проснулись. А потом создали много моментов. Я не стал бы винить самих себя, просто соперник заставлял нас так играть, и в плей-офф такие игры происходят», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хоккей,Сергей Емельянов,Игорь Никитин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий