Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ

Сегодняшняя игра получилась под копирку предыдущей? Первый период мы уступали не то что в движении, а в такой агрессии, поэтому много проигрывали нейтральных шайб, и от этого не получалось ни в атаке, ни в обороне. Со второй половины более-менее перестроились, и уже в третьем периоде, наверное, как ни странно Данька Бут внёс свежую струю, и ребята проснулись. А потом создали много моментов. Я не стал бы винить самих себя, просто соперник заставлял нас так играть, и в плей-офф такие игры происходят», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.