Панарину покорилось достижение Ягра и Курри

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» оформил ассистентский хет-трик.

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Россиянин ассистировал Алекси Лафреньеру, Джейкобу Трубе и Патрику Кейну, для которого этот гол стал первым после перехода в «Рейнджерс».

Для Панарина этот ассистентский хет-трик стал 29-м за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на второе место среди крайних нападающих. Столько же ассистентских хет-триков у Ги Лефлера, по 28 у Яри Курри и Яромира Ягра. Лидером лиги по этому показателю является Майк Босси, у него их 33.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 64 матчах НХЛ, отметившись 19 заброшенными шайбами и 53 результативными передачами.