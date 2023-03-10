Панарину покорилось достижение Ягра и Курри

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» оформил ассистентский хет-трик.
Россиянин ассистировал Алекси Лафреньеру, Джейкобу Трубе и Патрику Кейну, для которого этот гол стал первым после перехода в «Рейнджерс».
Для Панарина этот ассистентский хет-трик стал 29-м за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на второе место среди крайних нападающих. Столько же ассистентских хет-триков у Ги Лефлера, по 28 у Яри Курри и Яромира Ягра. Лидером лиги по этому показателю является Майк Босси, у него их 33.
Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 64 матчах НХЛ, отметившись 19 заброшенными шайбами и 53 результативными передачами.
Панарин занимает седьмое место среди игроков лиги по количеству голевых передач. Лидирует Конор Макдэвид из «Эдмонтона». У него 70 ассистов. Из россиян лучшим остается Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). На его счету 68 результативных передач в 65 играх регулярного чемпионата, он второй в общем рейтинге.