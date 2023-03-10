Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, посетила сегодняшний матч «Кэпиталз» с «Нью-Джерси» (2:3 Б), сообщает RMNB. Овечкин очков в матче не набрал, не реализовав послематчевый буллит.

Примечательно, что Татьяна Овечкина не посещала матчи «Вашингтона» с 2018 года, когда «Кэпиталз» стали обладателями Кубка Стэнли. Сообщается, что причиной этому была болезнь Михаила, отца Александра Овечкина. Напомним, Михаил скончался 15 февраля 2023 года из-за хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

RMNB