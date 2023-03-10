Панарин повторил достижение Уэйна Гретцки и Петера Штястны

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Благодаря этому форвард перешагнул за отметку в 70 очков в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Панарин в седьмой раз в североамериканской карьере набрал 70+ баллов. Всего россиянин проводит восьмой сезон в лиге. Панарин стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, который смог набрать 70+ очков минимум в семи из восьми первых сезонов в лиге и при этом не был задрафтован. Другие такие хоккеисты — Уэйн Гретцки и Петер Штястны.