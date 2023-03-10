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53 минуты назад

«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3-2

Чемпионат.comиещё 5

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

«Северсталь» уступила ЦСКА
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей. На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол. На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Череповце.

Хоккей,Даррен Диц,Даниил Вовченко,Виталий Абрамов,Антон Слепышев,Никита Макеев,Александр Суворов,Михаил Тихонов,Никита Нестеров,ХК Северсталь,Фонбет,
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