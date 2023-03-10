«Северсталь» уступила ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

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