"Вашингтон Кэпиталз" проведет церемонию чествования Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" проведет церемонию чествования российского капитана команды Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата с "Коламбус Блю Джекетс", которая пройдет 21 марта.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Об этом сообщает официальный сайт "Кэпиталз".

Церемония будет посвящена тому, что нападающий вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ в декабре 2022 года, обойдя в рейтинге легендарного Горди Хоу.

Сообщается, что в чествовании будут участвовать владелец "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сын Горди Хоу Марк, а также члены семьи Овечкина - жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мать Татьяна и брат Михаил. Форварду будет вручен специальный подарок от клуба, а игроки "Вашингтона" выйдут на раскатку в майках с цифрой 8, под которой играет россиянин.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 36 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 61 матче лиги. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 37-летний россиянин забросил 816 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в регулярных чемпионатах.

Для 37-летнего российского игрока сезон-2022/23 является уже 18-м в заокеанской лиге. Овечкин перешел в "Вашингтон Кэпиталз" в 2005 году и на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал только за один клуб.