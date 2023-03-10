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43 минуты назад

"Вашингтон Кэпиталз" проведет церемонию чествования Александра Овечкина

Газета.Ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" проведет церемонию чествования российского капитана команды Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата с "Коламбус Блю Джекетс", которая пройдет 21 марта.

"Вашингтон Кэпиталз" проведет церемонию чествования Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сообщает официальный сайт "Кэпиталз".

Церемония будет посвящена тому, что нападающий вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ в декабре 2022 года, обойдя в рейтинге легендарного Горди Хоу.

Сообщается, что в чествовании будут участвовать владелец "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, сын Горди Хоу Марк, а также члены семьи Овечкина - жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мать Татьяна и брат Михаил. Форварду будет вручен специальный подарок от клуба, а игроки "Вашингтона" выйдут на раскатку в майках с цифрой 8, под которой играет россиянин.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 36 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 61 матче лиги. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 37-летний россиянин забросил 816 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в регулярных чемпионатах.

Для 37-летнего российского игрока сезон-2022/23 является уже 18-м в заокеанской лиге. Овечкин перешел в "Вашингтон Кэпиталз" в 2005 году и на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал только за один клуб.

Ранее российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался об уходе из команды соотечественника, защитника Дмитрия Орлова, и американского нападающего Гарнета Хэтэтуэя.

Хоккей,Билл Дэйли,Тед Леонсис,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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