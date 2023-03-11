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1 час назад

Двое россиян попали в список главных претендентов на звание лучшего игрока сезона

Чемпионат.comиещё 3

Двое российских хоккеистов попали в список главных претендентов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате. Голосование было проведено среди журналистов официального сайта НХЛ.

Двое россиян попали в список претендентов на звание лучшего игрока сезона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место, форвард получил 10 баллов. На седьмой позиции оказался форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (семь очков).

Лидером списка стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (73 балла, 13 первых мест).

Весь список:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (73 балла, 13 первых мест);

2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» (39 баллов);

3-4. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (33 балла);

3-4. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз» (33 балла, одно первое место);

5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (10 баллов);

6. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз» (восемь баллов);

7. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (семь баллов);

8. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс» (шесть баллов, одно первое место);

9. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (пять баллов);

10-11. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз» (три балла);

10-11. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» (три балла);

12-13. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (два балла);

12-13. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш», (два балла);

14. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз» (один балл).

Хоккей,Тейдж Томпсон,Мэттью Ткачук,Микко Рантанен,Давид Пастрняк,Натан Маккиннон,Коннор Макдэвид,Эрик Карлссон,Леон Драйзайтль,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,
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