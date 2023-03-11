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47 минут назад

Игроки НХЛ отказались от радужной формы  из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в РФ

Майк Габриелян

Команды НХЛ начали соблюдать российский закон о запрете на пропаганду ЛГБТ. Игроки не надевают радужные свитеры, чтобы российские звезды не попали под уголовное преследование на родине, пишет The Athletic.

Игроки НХЛ отказались от радужной формы из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, восьмого марта отказались выйти на лед в радужной форме хоккеисты «Миннесоты Уайлд». Они должны были это сделать во время разминки перед матчем с «Калгари Флеймз».

Штаб команды и юристы несколько дней изучали принятый в России в 2022 году закон о запрете на пропаганду гомосексуализма.

В конце концов «Миннесота» решила, что её игроки не будут надевать радужные свитеры. Иначе возникнет риск уголовного преследования для российского нападающего Кирилла Капризова, когда он вернется в Москву.

Представители клуба до матча связались с партнерами по акции Pride Night и объяснили свое решение. Те не стали спорить и признали правоту команды.

Ранее от участия в акции также отказались хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс».

"«Рейнджерс», у которых также есть несколько известных российских игроков, сослались на «право личности уважительно выражать свои убеждения", - пишет издание.

Первым от радужной формы отказался россиянин Иван Проворов из «Филадельфии Флайерс», при этом за него вступился глава НХЛ.

Хоккей,Иван Проворов,Кирилл Капризов,
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