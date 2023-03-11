Игроки НХЛ отказались от радужной формы  из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в РФ

Команды НХЛ начали соблюдать российский закон о запрете на пропаганду ЛГБТ. Игроки не надевают радужные свитеры, чтобы российские звезды не попали под уголовное преследование на родине, пишет The Athletic.

Так, восьмого марта отказались выйти на лед в радужной форме хоккеисты «Миннесоты Уайлд». Они должны были это сделать во время разминки перед матчем с «Калгари Флеймз».

Штаб команды и юристы несколько дней изучали принятый в России в 2022 году закон о запрете на пропаганду гомосексуализма.

В конце концов «Миннесота» решила, что её игроки не будут надевать радужные свитеры. Иначе возникнет риск уголовного преследования для российского нападающего Кирилла Капризова, когда он вернется в Москву.

Представители клуба до матча связались с партнерами по акции Pride Night и объяснили свое решение. Те не стали спорить и признали правоту команды.

Ранее от участия в акции также отказались хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс».

"«Рейнджерс», у которых также есть несколько известных российских игроков, сослались на «право личности уважительно выражать свои убеждения", - пишет издание.