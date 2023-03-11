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«Адмирал» победил «Салават Юлаев» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Подопечные Леонида Тамбиева одержали победу – 3:2.

«Адмирал» сенсационно победил «Салават Юлаев» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина
© Betassist

На 17-й минуте Александр Хмелевски вывел уфимцев вперёд. Затем за «Адмирал» отличились Павел Шэн и Иван Емец – 2:1 к середине второго периода.

На 46-й минуте Хмелевски оформил дубль, но «моряки» вернули себе преимущество. Победную шайбу на 58-й минуте забросил Антон Берлёв.

Таким образом, «Адмирал» одержал четвёртую победу в серии (4-2) и пробился в следующий раунд Кубка Гагарина. Добавим, что коллектив из Владивостока не играл в плей-офф с сезона-2016/2017, а преодолеть первую стадию Кубка Гагарина ему не удавалось никогда.

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