Григоренко назвал причину поражения «Салавата Юлаева»

«100% болельщики «Салавата» недовольны итогом. Команда вышла на игру с испугом. Наверное, боялись, что проиграют. Так это и произошло. На такие матчи игроки выходят заряженными, играют в теле, не жалея себя. А от Уфы, к сожалению, мы этого не увидели, и команда ушла в отпуск», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.