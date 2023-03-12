У форварда «Питтсбурга» случился разрыв почки после травмы

У американского форварда «Питтсбург Пингвинс» Ника Бонино случился разрыв почки после травмы, полученной во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Он жаловался после игры, и мы отправили его в больницу на обследование. Ему сделали операцию. Он пропустит несколько недель», — рассказал тренер команды МайкМайк Салливан.

Он добавил, что нападающий уже идет на поправку.

9 марта «Питтсбург» уступил дома «Айлендерс» со счетом 3:4. Бонино провел на льду девять минут, не совершив результативных действий, получил травму и был заменен.