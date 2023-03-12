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29 минут назад

Передачи Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"

Газета.Ruиещё 1

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Чикаго Блэкхокс". Встреча, прошедшая на стадионе "Амалия Арена" в Тампе, закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Передачи Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На седьмой минуте второго периода нападающий "Тампы" Брейден Пойнт открыл счет в матче. Ему ассистировали Виктор Хедман и Михаил Сергачев. На шестой минуте третьего периода форвард "Чикаго" Тэйлор Рэддиш сравнял счет на табло. В конце матча Пойнт оформил дубль. Голевыми передачами отметились Никита Кучеров и Сергачев. На последних секундах Брэндон Хэгел поразил пустые ворота и установил окончательный счет. "Тампа" находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 84 очка. "Чикаго" располагается на 15-й позиции на Западе, имея в активе 50 баллов.

Ранее "Баффало Сэйбрз" потерпел поражение от "Нью-Йорк Рейнджерс".

Хоккей,Михаил Сергачев,Виктор Хедман,Никита Кучеров,
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