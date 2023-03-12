Передачи Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"

На седьмой минуте второго периода нападающий "Тампы" Брейден Пойнт открыл счет в матче. Ему ассистировали Виктор Хедман и Михаил Сергачев. На шестой минуте третьего периода форвард "Чикаго" Тэйлор Рэддиш сравнял счет на табло. В конце матча Пойнт оформил дубль. Голевыми передачами отметились Никита Кучеров и Сергачев. На последних секундах Брэндон Хэгел поразил пустые ворота и установил окончательный счет. "Тампа" находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 84 очка. "Чикаго" располагается на 15-й позиции на Западе, имея в активе 50 баллов.