Наместников набрал три очка в победном матче «Виннипега» против «Флориды»

Форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз».

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Российский форвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу во встрече, которая завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.