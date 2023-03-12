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30 минут назад

Наместников набрал три очка в победном матче «Виннипега» против «Флориды»

Матч ТВ

Форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз».

Наместников набрал три очка в победном матче «Виннипега» против «Флориды»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российский форвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу во встрече, которая завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

Решающую шайбу в матче забросил Марк Шайфле. Голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 22 броска. «Виннипег» победил впервые за последние три матча. НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Ткачук, 16:44 (бол.), 46:24 (бол.). Райнхарт, 24:09 (бол.). Стаал, 40:33. — Шайфле, 6:43 (бол.), 64:31. Элерс, 15:03. Наместников, 19:07 (бол.), 32:59.

Хоккей,Владислав Наместников,Сергей Бобровский,
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