Наместников набрал три очка в победном матче «Виннипега» против «Флориды»

Форвард «Виннипег Джетс» Владислав Наместников набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида Пантерз».
Российский форвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу во встрече, которая завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.
Решающую шайбу в матче забросил Марк Шайфле. Голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 22 броска. «Виннипег» победил впервые за последние три матча. НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Ткачук, 16:44 (бол.), 46:24 (бол.). Райнхарт, 24:09 (бол.). Стаал, 40:33. — Шайфле, 6:43 (бол.), 64:31. Элерс, 15:03. Наместников, 19:07 (бол.), 32:59.