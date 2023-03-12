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1 час назад

«Северсталь» неожиданно обыграла ЦСКА и сравняла счёт в серии плей-офф — 3-3

Чемпионат.comиещё 8

В Череповце завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Северсталь» принимала на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 3-3.

«Северсталь» неожиданно обыграла ЦСКА и сравняла счёт в серии плей-офф
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода счёт в матче открыл Даниил Пыленков с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко. За полторы минуты до конца второй двадцатиминутки преимущество «Северстали» удвоил Александр Петунин с передач Даниила Пыленкова и Александра Самонова.

На второй минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Никита Рожков с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина.

Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Хоккей,Даниил Пыленков,Никита Рожков,Александр Петунин,Александр Самонов,Даниил Вовченко,Игорь Гераськин,
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