Малкин догнал Реника в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на 46-е место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" Малкин оформил две результативные передачи. Таким образом, на счету известного российского хоккеиста теперь 1216 очков (467 голов и 749 ассистов). По этому показателю он догнал Джереми Реника. В текущем сезоне Малкин принял участие в 66 матчах, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 47 результативных передач.

Напомним, Встреча между "Питтсбургом" и "Рейнджерс" завершилась победой "пингвинов" со счетом 3:2 (ОТ).

На седьмой минуте первого периода счет открыл форвард "Питтсбурга" Рикард Ракелль. Ему ассистировал Малкин. Через несколько минут нападающий команды из Нью-Йорка Барклай Гудро сравнял счет. В начале второй двадцатиминутки атакующий игрок "Пингвинз" Джейсон Зукер вновь вывел свою команду вперед. В третьем периоде Крис Крайдер забросил вторую шайбу "Рейнджерс". Матч перетек в овертайм, в котором победную шайбу забросил защитник "Питтсбурга" Крис Летанг. Ему также ассистировал Малкин.