Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3) из-за травмы нижней части тела, сообщает «Твиттер» «ураганов».

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Как сообщает североамериканский портал Daily Faceoff решение о пропуске матча 22-летним форвардом было принято непосредственно перед игрой. Также отмечается, что Свечников, вероятно, не будет переведёт в список травмированных.

Свечников в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Каролину» 64 встречи, в которых набрал 55 (23+32) результативных баллов.