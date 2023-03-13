Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
38 минут назад

Андрей Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы

Чемпионат.com

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3) из-за травмы нижней части тела, сообщает «Твиттер» «ураганов».

Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» из-за травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает североамериканский портал Daily Faceoff решение о пропуске матча 22-летним форвардом было принято непосредственно перед игрой. Также отмечается, что Свечников, вероятно, не будет переведёт в список травмированных.

Свечников в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Каролину» 64 встречи, в которых набрал 55 (23+32) результативных баллов.

«Ураганы» потерпели два поражения подряд. С 94 очками после 65 матчей, клуб из Роли располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Харрикейнз» встретится с «Виннипег Джетс».

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий