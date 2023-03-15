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38 минут назад

Макдэвид и Драйзайтль повторили уникальное достижение в НХЛ 48-летней давности

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в прошедшем матче с «Оттавой» (6:3) отметился дублем и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 100 (44+56). Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид в прошедшем матче забил гол и отдал результативную передачу, добравшись до отметки в 129 (56+73) набранных баллов в текущем сезоне.

Макдэвид и Драйзайтль повторили уникальное достижение в НХЛ 48-летней давности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, Макдэвид и Драйзайтль стали первыми игроками, кому удалось добраться до гроссмейстерской отметки в 100+ очков в сезоне. Это всего лишь второй раз в истории НХЛ, когда в двух сезонах кряду подобным достижением отметились одноклубники. Первый раз такое сделали легендарные хоккеисты «Бостона» Фил Эспозито и Бобби Орр в сезоне-1973/1974 и сезоне-1974/1975. Ещё раз легенды «Бостона» набирали по сто с лишним очков в сезоне 1970/1971.

Минимум сто очков у двух хоккеистов одного клуба было у хоккеистов «Эдмонтона» Пола Коффи и Уйэна Гретцки в сезоне-1983/1984. Также дважды Гретцки и Ярри Курри набирали по 100+ очков в составе «Ойлерз» в сезоне-1984/1985 и в сезоне-1986/1987.

Единожды в истории НХЛ сразу три одноклубника набирали минимум 100 очков в сезоне-1995/1996. Тогда отличились хоккеисты «Питтсбурга» — Марио Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис.

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