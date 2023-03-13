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1 час назад

СМИ: сборную РФ могут вернуть на ЧМ по хоккею в 2024 году

Мария Иванова

В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают возможность допуска российских хоккеистов на Чемпионат мира-2024. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к руководящим органам IIHF.

Сборная России может вернуться на ЧМ по хоккею в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о допуске россиян на молодежный ЧМ, который начнется 26 декабря в шведском Гетеборге. Решение может быть принято в мае на конгрессе IIHF.

Собеседник «Матч ТВ» утверждает, что многие члены IIHF - включая США и Канаду - выступают за возвращение России на чемпионаты мира бизнес соображений. Против выступают Чехия, Финляндия, Швеция и Прибалтика, составляющие половину представительства в совете Международной федерации хоккея.

Однако если решение по России будет принимать голосованием всех членов конгресса IIHF, с высокой вероятностью россияне вернутся на ЧМ, подчеркнул источник.

«Каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия имел бы колоссальный резонанс. А это - деньги, которых IIHF сейчас так не хватает», - заключил собеседник канала.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры. Решение было принято на конгрессе FIE, допуск россиян поддержали 89 членов, против выступили 46.

Хоккей,
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