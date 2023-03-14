В Федерации хоккея Латвии опровергли сообщения о допуске сборной России к ЧМ-2024

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс отреагировал на сообщения о том, что большинство членов Международной федерации хоккея (IIHF) выступает за возвращение сборных России и Белоруссии на международные турниры и чемпионат мира 2024 года.
"Хочу выразить свое мнение совершенно прямо, чтобы не было места недоразумениям. В сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности не только вернуть игроков России и Белоруссии на международные спортивные соревнования, но и обсуждать эту тему.
Что касается появившихся в СМИ слухов, то я не слышал такого мнения ни от кого из международных партнеров", - передает слова Плужейтса РИА Новости.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашних международных соревнований.
Ранее стало известно, что бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок.