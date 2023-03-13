Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
35 минут назад

В ИИХФ высказались о слухах, что большинство стран выступило за возвращение России на ЧМ

Чемпионат.comиещё 1

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на слухи о том, что большинство участников ИИХФ выступило за возвращение национальной команды России на ЧМ — 2024.

Президент ИИХФ высказался о возвращении России на ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой ряд стран, включая США и Канаду, хочет, чтобы Россия вернулась на международную арену.

«Слухи! Пока ничего не решено", — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, решение о возможном возвращению национальных команд России и Беларуси на чемпионаты мира различных возрастов в сезоне-2023/2024 примут на конгрессе Международной федерации хоккея в конце мая 2023 года. Чуть больше года назад, в февраля 2022-го, ИИХФ отстранила сборные по политическим причинам.

Хоккей,Люк Тардиф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий