Президент ИИХФ высказался о возвращении России на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на слухи о том, что большинство участников ИИХФ выступило за возвращение национальной команды России на ЧМ — 2024.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, согласно которой ряд стран, включая США и Канаду, хочет, чтобы Россия вернулась на международную арену.

Напомним, решение о возможном возвращению национальных команд России и Беларуси на чемпионаты мира различных возрастов в сезоне-2023/2024 примут на конгрессе Международной федерации хоккея в конце мая 2023 года. Чуть больше года назад, в февраля 2022-го, ИИХФ отстранила сборные по политическим причинам.