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3 часа назад

"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" в выездном матче НХЛ

Газета.Ruиещё 6

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» без травмированного Овечкина уступил «Рейнджерс»
Фото: ReutersReuters

Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 5:3 в пользу "Рейнджерс". Российские хоккеисты "Рейнджерс" Владимир Тарасенко и Артемий Панарин записали на свой счет по результативной передаче. Примечательно, что одну из атак своей команды начал голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела. Ранее сообщалось, что журналист The Athletic Шон Макиндо заявил, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забрасывать по 50 шайб за сезон. НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон Кэпиталз" - 5:31:0 - Зибанеджад (Тарасенко), 04:09;1:1 - Обе-Кюбель (Протас, Ирвин), 14:29; 2:1 - Зибанеджад (Панарин, Шестеркин), 14:45;3:1 - Кейн (Фокс, Трочек), 18:46; 4:1 - Труба (Трочек, Кейн), 24:09; 4:2 - Ирвин (Оши, Сандин), 32:08;4:3 - Дауд (Строум), 51:48;5:5 - Веси (Миллер), 57:49.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
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