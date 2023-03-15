«Вашингтон» без травмированного Овечкина уступил «Рейнджерс»

Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 5:3 в пользу "Рейнджерс". Российские хоккеисты "Рейнджерс" Владимир Тарасенко и Артемий Панарин записали на свой счет по результативной передаче. Примечательно, что одну из атак своей команды начал голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин.