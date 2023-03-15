«Вашингтон» без травмированного Овечкина уступил «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

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В матче из-за травмы нижней части тела не принимал участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Примечательно, что столичный клуб проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не принимал участие из-за различных причин.