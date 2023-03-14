Марченко рассказал о своих целях

Нападающий Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал, задумывается ли он о награде «Колдер Трофи». Она вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
«Я стараюсь не думать и не смотреть на гонку за «Колдер Трофи», потому что хочу сосредоточиться на игре. Если я думаю о «Колдере», то не забиваю голы. Если я просто думаю о хорошей игре, форчекинге, победе в матчах, это лучше. Но это интересно. Знаю, что Бенирс первый в списках. Хороший парень, хороший игрок», – цитирует Марченко официальный сайт НХЛ.
22-летний Марченко начал сезон в АХЛ и пропустил более 20 матчей в НХЛ. В 42 матчах за «Коламбус» на его счету 18 очков – 16 голов и две передачи при показателе полезности «-1» и 10 минутах штрафа.
В активе Бенирса из «Сиэтла» 48 (19+29) очков.