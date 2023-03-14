Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Марченко: если я думаю о «Колдере», то не забиваю голы

Betassist

Нападающий Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал, задумывается ли он о награде «Колдер Трофи». Она вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Марченко рассказал о своих целях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я стараюсь не думать и не смотреть на гонку за «Колдер Трофи», потому что хочу сосредоточиться на игре. Если я думаю о «Колдере», то не забиваю голы. Если я просто думаю о хорошей игре, форчекинге, победе в матчах, это лучше. Но это интересно. Знаю, что Бенирс первый в списках. Хороший парень, хороший игрок», – цитирует Марченко официальный сайт НХЛ.

22-летний Марченко начал сезон в АХЛ и пропустил более 20 матчей в НХЛ. В 42 матчах за «Коламбус» на его счету 18 очков – 16 голов и две передачи при показателе полезности «-1» и 10 минутах штрафа.

В активе Бенирса из «Сиэтла» 48 (19+29) очков.

Хоккей,Кирилл Марченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий