Марченко рассказал о своих целях

«Я стараюсь не думать и не смотреть на гонку за «Колдер Трофи», потому что хочу сосредоточиться на игре. Если я думаю о «Колдере», то не забиваю голы. Если я просто думаю о хорошей игре, форчекинге, победе в матчах, это лучше. Но это интересно. Знаю, что Бенирс первый в списках. Хороший парень, хороший игрок», – цитирует Марченко официальный сайт НХЛ.