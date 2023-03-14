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1 час назад

Алексей Жамнов стал главным тренером клуба КХЛ "Спартак"

ТАССиещё 6

Алексей Жамнов назначен на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом во вторник сообщает пресс-служба красно-белых.

Алексей Жамнов стал главным тренером клуба КХЛ "Спартак"
Фото: ТАССТАСС

О сроках контракта Жамнова со "Спартаком" не сообщается.

"Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, мне интересны вектор и стратегия развития команды на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского "Спартака", - сказал Жамнов, комментарий которого приводит пресс-служба красно-белых.

Жамнову 52 года, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака", с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. С 2021 года Жамнов является советником председателя наблюдательного совета "Спартака". С 2018 года он входил в тренерский штаб сборной России, а с 2021 года занимает пост главного тренера национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В период игровой карьеры Жамнов выступал за московское "Динамо", "Витязь", а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Виннипег", "Филадельфия", "Чикаго" и "Бостон". В составе сборной СНГ он стал победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле, вместе со сборной России Жамнов стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпиады, а в составе команды СССР завоевал бронзу чемпионата мира 1991 года.

Хоккей,Алексей Жамнов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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