Главный тренер сборной России по хоккею возглавил «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

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«Хоккейный клуб "Спартак" Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского "Спартака"!», — говорится в публикации.

Председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачев отметил, что Жамнов добился в хоккее самых больших высот как игрок, как тренер и как функционер. По его мнению, специалисту удастся справиться с выводом команды на высокие позиции в КХЛ, а болельщикам понравится обновленная игра красно-белых.

Напомним, что Жамнов является главным тренером сборной России по хоккею. Также специалист занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководит проектом «Академия "Спартак"». Сообщалось, что срок действия контракта с Жамновым составит два сезона.