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1 час назад

Жамнов стал главным тренером хоккейного клуба «Спартак»

Никита Бородкин

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Главный тренер сборной России по хоккею возглавил «Спартак»
Фото: ТАССТАСС

«Хоккейный клуб "Спартак" Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского "Спартака"!», — говорится в публикации.

Председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачев отметил, что Жамнов добился в хоккее самых больших высот как игрок, как тренер и как функционер. По его мнению, специалисту удастся справиться с выводом команды на высокие позиции в КХЛ, а болельщикам понравится обновленная игра красно-белых.

Напомним, что Жамнов является главным тренером сборной России по хоккею. Также специалист занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководит проектом «Академия "Спартак"». Сообщалось, что срок действия контракта с Жамновым составит два сезона.

По итогам чемпионата КХЛ 2022/2023 годов красно-белые не вышли в плей-офф и завершили сезон на девятой позиции в конференции «Запад». За 68 встреч команда записала в свой счет 64 очка. В основное время они проиграли в 32 матчах регулярного чемпионата.

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