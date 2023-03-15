«Адмирал» продлил контракт с канадским хоккеистом Уильямсом

Владивостокский «Адмирал» продлил контракт с защитником Колби Уильямсом, сообщается в Telegram канале хоккейного клуба.Новое соглашение 28 летнего канадца будет действовать до конца следующего сезона.
Уильямс в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 18 очков (один гол и 17 результативных передач). В плей офф КХЛ защитник сыграл пять встреч.
«Адмирал» во втором раунде плей офф КХЛ встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии пройдет в Казани в четверг.
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