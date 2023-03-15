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1 час назад

«Адмирал» продлил контракт с канадским хоккеистом Уильямсом

Матч ТВиещё 2

Владивостокский «Адмирал» продлил контракт с защитником Колби Уильямсом, сообщается в Telegram канале хоккейного клуба.Новое соглашение 28 летнего канадца будет действовать до конца следующего сезона.

«Адмирал» продлил контракт с канадским хоккеистом Уильямсом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Уильямс в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 18 очков (один гол и 17 результативных передач). В плей офф КХЛ защитник сыграл пять встреч.

«Адмирал» во втором раунде плей офф КХЛ встретится с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии пройдет в Казани в четверг.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Колби Уильямс,
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