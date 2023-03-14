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23 минуты назад

«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф

Чемпионат.comиещё 1

В Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости.

«Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Егора Яковлева.

В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Ник Эберт с передачи Георгия Белоусова. На 12-й минуте периода вывел хозяев вперёд Сергей Широков с передачи Стефана Да Косты.

На второй минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Алексей Макеев с передач Георгия Белоусова и Анатолия Голышева. На 14-й минуте сократил отставание до минимума Денис Зернов с передач Семёна Кошелева и Григория Дронова. Спустя две минуты сделал счёт равным Егор Яковлев с передачи Брендана Лайпсика.

В дополнительное время победу «Магнитке» принёс бросок Николая Голдобина.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом».

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