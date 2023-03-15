Кучеров был признан второй звездой матча с «Дэвилз»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

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Кучеров в этом поединке набрал одно очко, оформив четвертый гол «Тампы». Его ассистентами выступили Брейден Пойнт и Иэн Коул.

Лучшим хоккеистом прошедшего матча был признан нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хагель, который в поединке записал на свой счет три очка: он отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Замкнул тройку лучших игроков форвард победившей команды «Лайтнинг» Энтони Чирелли, который также в этом поединке один раз поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Нью-Джерси» Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лайтнинг».