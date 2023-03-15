Макдэвид установил бомбардирский рекорд НХЛ среди всех действующих игроков лиги

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:3.

В этой игре канадский нападающий Конор Макдэвид забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 56 голов и 73 результативные передачи в 68 матчах регулярки. 129 очков в отдельном сезоне — это новый бомбардирский рекорд НХЛ среди всех действующих игроков лиги. Ранее канадец набирал максимум 123 очка за одну регулярку. Это было в сезоне-2021/2022.