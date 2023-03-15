Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь»

Как стало известно «Чемпионату», главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов . На данный момент он является ассистентом главного тренера. Андрей Мартемьянов покинет клуб.

Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов оценил результат как неудовлетворительный. Новосибирский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина по итогам пяти игр серии с омским «Авангардом». Мартемьянов заявлял, что две трети состава не были готовы к матчам на вылет.