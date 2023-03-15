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1 час назад

Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь», новым главным тренером станет Сергей Кривокрасов

Чемпионат.comиещё 5

Как стало известно «Чемпионату», главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов. На данный момент он является ассистентом главного тренера. Андрей Мартемьянов покинет клуб.

Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов оценил результат как неудовлетворительный. Новосибирский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина по итогам пяти игр серии с омским «Авангардом». Мартемьянов заявлял, что две трети состава не были готовы к матчам на вылет.

По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. 9 апреля 2021 года Мартемьянов был назначен главным тренером новосибирского клуба и руководил командой в течение двух сезонов.

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