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1 час назад

Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы

Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о сроках возвращения капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. В сегодняшнем матче с «Рейнджерс» (3:5) рсосиянин участия не принимал.

«Вернутся ли Овечкин и Милано к завтрашнему дню? Понятия не имею. Каким бы ни был наш состав, мы должны быть готовы к матчам и мы должны их выигрывать», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин пропустил матч с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 16 марта. На домашней площадке столичный клуб примет «Баффало Сэйбрз».

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Участие Овечкина в этом матче находится под вопросом. Столичный клуб проиграл все шесть матчей текущего сезона без Овечкина. Россиянин является лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» с 62 (36+26) очками в 62 матчах текущего сезона НХЛ.

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