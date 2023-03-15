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Главный тренер сборной России Жамнов не уведомил ФХР о своем назначении в "Спартак"

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не сообщил Федерации хоккея России (ФХР) о своем назначении на пост наставника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» (Москва).

Главный тренер сборной России Жамнов не уведомил ФХР о своем назначении в "Спартак"
© РИА Новости

«Действующий контракт Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Он не проинформировал Федерацию хоккея России о своем решении занять пост главного тренера «Спартака», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба», — сообщили «Матч ТВ» в ФХР.

Жамнов с 2015 года входит в руководство «Спартака», работая на должности вице-президента и генерального менеджера клуба, а затем советника председателя наблюдательного совета и руководителя проекта «Академия «Спартак».

В сентябре 2021 года он был назначен на пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные награды Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Бывший форвард является победителем Олимпиады 1992 года в Альбервиле, серебряным призером Игр-1998 в Нагано и обладателем бронзы Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

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