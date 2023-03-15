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30 минут назад

КХЛ определила лучших игроков первого раунда плей-офф

Чемпионат.comиещё 2

Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших хоккеистов первого раунда Кубка Гагарина.

КХЛ определила лучших игроков первого раунда плей-офф
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший четыре победы в шести матчах первого раунда. По его воротам было нанесено 223 броска (37,2 в среднем за игру), из которых он отразил 93,72%. Коэффициент надёжности составил 2,13.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Игорь Ожиганов (СКА), набравший 5 (1+4) очков в шести матчах первого раунда. Ожиганов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба во втором матче серии с минским «Динамо» стала победной для его команды. На счету Ожиганова также пять силовых приёмов, десять заблокированных бросков и три отбора шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Кёртис Валк («Автомобилист»), набравший 10 (4+6) очков в семи матчах раунда. На счету форварда две победные шайбы, три силовых приёма, девять заблокированных бросков и пять отборов шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Виталий Пинчук («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в шести матчах первого раунда. Шайба в первой игре в серии с СКА стала победной для его команды. На счету Пинчука также три силовых приёма и три заблокированных броска.

Хоккей,Виталий Пинчук,Никита Серебряков,Игорь Ожиганов,СКА,Динамо,
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