Жамнов ответил на вопрос, какой хоккей он будет ставить в «Спартаке»

«Какой хоккей буду ставить? Точно не оборонительный (смеётся). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются [играть]. Когда-то получается, когда нет. Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось. Кубок Первого канала и Олимпиада — там было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы всё сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.