«Ванкувер» проиграл «Аризоне», Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко забросил свою 34-ю шайбу в сезоне, поразив ворота клуба «Аризона Койотис».

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на льду «Аризоны» и завершился победой хозяев площадки со счетом 3:2. Голкипер победителей Иван Просветов отразил 29 бросков.