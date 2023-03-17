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18 минут назад

«Ванкувер» проиграл «Аризоне», Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне

Матч ТВиещё 3

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко забросил свою 34-ю шайбу в сезоне, поразив ворота клуба «Аризона Койотис».

«Ванкувер» проиграл «Аризоне», Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на льду «Аризоны» и завершился победой хозяев площадки со счетом 3:2. Голкипер победителей Иван Просветов отразил 29 бросков.

«Вегас Голден Найтс» с разгромным счетом проиграл «Калгари Флэймз» — 2:7. Защитник канадского клуба Никита Задоров отметился голевой передачей. Форвард проигравших Иван Барбашев заработал показатель полезности «-3», у Павла Дорофеева «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона Койотис» (Глендейл) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Бойд, 19:30, 32:44 (бол.). Круз, 51:19 (бол.). — Кузьменко, 5:14.

Петтерссон, 51:41. «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 2:7 (0:1, 2:2, 0:4) Голы: Уайтклауд, 32:33. Смит, 35:54. — Уигар, 15:05. Тоффоли, 23:39, 53:18. Коулмэн, 37:17, 55:45. Баклунд, 48:40 (бол.). Дюбе, 56:11.

Хоккей,Иван Просветов,Никита Задоров,Иван Барбашев,Андрей Кузьменко,Павел Дорофеев,
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