Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
59 минут назад

Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста»

Betassist

Руководство «Автомобилиста» не собирается увольнять главного тренера команды Николая Заварухина. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста»
Фото: BetassistBetassist

По имеющейся информации, боссы екатеринбургского клуба уже объявили о своём решении во время общекомандного собрания.

Накануне «Автомобилист» вылетел с Кубка Гагарина, уступив в стартовой серии магнитогорскому «Металлургу» (3-4). В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» занял четвёртую позицию в таблице Восточной конференции.

Заварухин возглавил екатеринбургскую команду в 2021 году. Тренер входил в штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, после чего возглавил новосибирскую «Сибирь». Летом 2021 года Заварухин вернулся в Екатеринбург и занял должность помощника главного тренера.

Хоккей,Николай Заварухин,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий