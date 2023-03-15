Заварухин сохранит пост главного тренера «Автомобилиста»

Руководство «Автомобилиста» не собирается увольнять главного тренера команды Николая Заварухина. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

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По имеющейся информации, боссы екатеринбургского клуба уже объявили о своём решении во время общекомандного собрания.

Накануне «Автомобилист» вылетел с Кубка Гагарина, уступив в стартовой серии магнитогорскому «Металлургу» (3-4). В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» занял четвёртую позицию в таблице Восточной конференции.