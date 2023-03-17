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38 минут назад

Кучеров – второй игрок с 70 передачами за сезон в НХЛ

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«Тампа» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов (4:3). На счету российского нападающего «молний» Никиты Кучерова результативная передача.

Кучеров стал вторым игроком с 70 передачами за сезон в НХЛ
Фото: Tampa BayTampa Bay

В 69 матчах на счету Кучерова 97 очков – 27 голов и 70 результативных передач. Он занимает третье место в бомбардирской гонке. Больше только у дуэта из «Эдмонтона» – Коннора Макдэвида (131) и Леона Драйзайтля (101).

Кучеров занимает второе место среди ассистентов. Больше только у Макдэвида (74).

Никита второй раз в карьере сделал не менее 70 передач за регулярку. Среди действующих игроков пять таких сезонов у Макдэвида и два у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

29-летний Кучеров – двукратный обладатель Кубка Стэнли. «Тампа» задрафтовала его в 2011 году под общим 58-м номером.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Никита Кучеров,
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