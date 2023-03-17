Кучеров стал вторым игроком с 70 передачами за сезон в НХЛ

«Тампа» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» в серии буллитов (4:3). На счету российского нападающего «молний» Никиты Кучерова результативная передача.

Фото: Tampa Bay Tampa Bay

В 69 матчах на счету Кучерова 97 очков – 27 голов и 70 результативных передач. Он занимает третье место в бомбардирской гонке. Больше только у дуэта из «Эдмонтона» – Коннора Макдэвида (131) и Леона Драйзайтля (101).

Кучеров занимает второе место среди ассистентов. Больше только у Макдэвида (74).

Никита второй раз в карьере сделал не менее 70 передач за регулярку. Среди действующих игроков пять таких сезонов у Макдэвида и два у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.