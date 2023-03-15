Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
21 минуту назад

Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением, почему первый раунд Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» стал таким напряжённым и упорным.

Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Тем и интересен спорт — и в частности хоккей — своей непредсказуемостью! В последнее время команды сравниваются по уровню игры, как раз из-за этого матчи и становятся всё напряжённее. Тем более в этой фазе соревнований, где победителя выявляют матчи на вылет. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются: игроки по максимуму показывают свой потенциал, а иногда

Тренеры скрупулёзно анализируют соперников, ищут слабые места и усиливают свою игру. Болельщики гонят своих любимцев искать победу в зоне соперника! Малейшие детали могут решить исход матча, как и серии в целом.

И совершенно неудивительно, что многие серии заканчиваются седьмым матчем! Что мы и увидели в серии ЦСКА — «Северсталь», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первом раунде Кубка Гагарина было сыграно 48 матчей, что является новым рекордом КХЛ.

Хоккей,Илья Никульников,Вячеслав Быков,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий