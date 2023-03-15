Вячеслав Быков объяснил, почему в серии ЦСКА — «Северсталь» было семь матчей

«Тем и интересен спорт — и в частности хоккей — своей непредсказуемостью! В последнее время команды сравниваются по уровню игры, как раз из-за этого матчи и становятся всё напряжённее. Тем более в этой фазе соревнований, где победителя выявляют матчи на вылет. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются: игроки по максимуму показывают свой потенциал, а иногда