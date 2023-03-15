Агент Овечкина назвал сроки возвращение хоккеиста

Глеб Чистяков, агент капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, насколько серьёзную травму получил его клиент.

«Ничего серьезного у Саши нет. Когда Овечкин вернётся на лёд? Это случится со дня на день», — приводит слова Чистякова «Спорт-экспресс».

Накануне, 14 марта, пресс-служба клуба «столичных» сообщила, что Овечкин получил травму нижней части тела. По этой причине 37-летний россиянин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 62 матча и набрал 62 очка за результативность — забросил 36 шайб и стал автором 26 голевых передач.