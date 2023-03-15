Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Агент Овечкина назвал сроки возвращение хоккеиста

Betassistиещё 1

Глеб Чистяков, агент капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, насколько серьёзную травму получил его клиент.

«Ничего серьезного у Саши нет. Когда Овечкин вернётся на лёд? Это случится со дня на день», — приводит слова Чистякова «Спорт-экспресс».

Накануне, 14 марта, пресс-служба клуба «столичных» сообщила, что Овечкин получил травму нижней части тела. По этой причине 37-летний россиянин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 62 матча и набрал 62 очка за результативность — забросил 36 шайб и стал автором 26 голевых передач.

«Я не генеральный менеджер». Овечкин — о перестройке в «Вашингтоне»

В ночь на 16 марта «Вашингтон» в родных стенах примет «Баффало Сэйбрз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Участие в этом матче Овечкина находится под вопросом.

Хоккей,Видео,Глеб Чистяков,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий