Кросби оторвался от Овечкина уже на 18 очков в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, для 35-летнего нападающего «пингвинов» эти очки стали 1491-м и 1492-м в карьере. Таким образом, Кросби оторвался от российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уже на 18 результативных баллов в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету 37-летнего форварда «столичных» 1474 (817+657) очка.