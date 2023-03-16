Экс-врач сборной России объяснил хорошую физическую форму Овечкина

Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов объяснил, за счёт чего капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в хорошей физической форме в 37 лет.

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«Здесь скорее всего, сыграли оба фактора: генетическая предрасположенность Овечкина, и упорство в тренировках. Тренировки и отношение к себе, и своему телу, к режиму играют важную роль. Для людей, играющих на высоком уровне благодаря таланту, в первую очередь. И во-вторых, свой талант поддерживают на высоком уровне за счёт режима и сам

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Чтобы быть в такой форме, невзирая на возраст, нужно соблюдать режим труда и отдыха. Сон, тренировки, восстановление и однозначно, питание. Адекватная физическая подготовка очень важна, чтобы она давала возможность спортсмену полностью раскрыться. Играет роль и профессионализм к себе и тому, чем человек занимается. Многие спортсмены дополнительно занимаются с тренерами, диетологами, реабилитологами. По сути, человек вкладывает сам в себя и в свою успешность.

С возрастом достаточно сложно поддерживать себя в хорошей форме. Изменяется метаболизм, он замедляется, и нагрузки конечно, преодолевать сложнее. Но если спортсмен профессионал, то это ему не мешает. В НХЛ много игр, большие перелеты, плей-офф, короткие периоды восстановления. Только в определенный период года есть время на отдых и восстановление. Это накладывает большой отпечаток.

Александр уже достаточно давно в этом режиме, и он к нему привык. Для него другой режим уже не подходит. Когда сезон, у него полная концентрация, всё по часам. Да, для обычного человека это тяжело, даже для профессионального спортсмена сложно. Но когда ты в этот режим вошёл, тут все как с двигателем. Сделали ТО, что-то подкрутили, масло поменяли, и эта машина едет дальше на определённой скорости. Она может ехать очень долго, если двигатель работает постоянно. Да, иногда чуть замедляется, иногда чуть, ускоряется», — заявил Резепов Metaratings.ru.