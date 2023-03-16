КХЛ стала 4-й по посещаемости хоккейной лигой Европы

Самая посещаемая лига Европы – швейцарская Национальная лига А. В среднем матчи чемпионата страны собирали по 7005 зрителей – это лучший результат в истории лиги. В топ-3 также попали SHL (Шведская хоккейная лига – 5964 зрителей) и DEL (Немецкая хоккейная лига – 5879 человек).