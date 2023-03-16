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34 минуты назад

Коньков: СКА и «Торпедо» могут провести между собой шесть-семь матчей

Чемпионат.com

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо».

Коньков: СКА и «Торпедо» могут провести между собой шесть-семь матчей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Считаю, что здесь будет очень интересный хоккей. Обе команды пропагандируют атакующие действия, а СКА ещё показывает очень надёжную игру в обороне. Армейцы с моей точки зрения выглядят чуть постарше и поопытнее, чем нижегородцы. Но и «Торпедо» зарекомендовало себя наилу

Эта серия получится интересной и бескомпромиссной. Уверен, что счёта 4-0 здесь быть не может. Допускаю, что эти соперники могут провести между собой шесть-семь матчей. Эти команды играют очень интересно, напористо и на результат. Для меня СКА является фаворитом в этой серии, я отдам ему предпочтение», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Ранее, бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо».

Хоккей,Владимир Плющев,Игорь Ларионов,Сергей Коньков,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,
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