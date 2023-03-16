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47 минут назад

Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и отправился в «Торонто»

Чемпионат.com

Форвард Дмитрий Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и отправился в Канаду, где присоединится к «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает агентство Шуми Бабаева в «Твиттере».

Овчинников расторг контракт с «Сибирью»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

20-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги провёл за новосибирцев 68 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков. В НХЛ права на игрока принадлежат «Торонто».

Напомним, в феврале 2022 года Овчинников, задрафтованный «кленовыми листьями» в 2020 году в пятом раунде под общим 137-м номером, подписал трёхлетнее соглашение новичка с «Торонто». Сезон-2022/2023 по договорённости Овчинников провёл в новосибирском клубе.

«Сибирь» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ заняла шестое место на Востоке и в плей-офф уступила в первом раунде «Авангарду» (1-4).

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